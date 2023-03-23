Glückliche Erben oder Abzocke-Opfer?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 23.03.2023: Glückliche Erben oder Abzocke-Opfer?
90 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 6
Eine Erbenermittlung schreibt den Eheleuten Müller einen unverhofften Brief: über 200.000€ soll eine Tante zu vererben haben. Sie können es kaum glauben, doch tatsächlich, sie sind glückliche Erben! Aber das Geld kommt und kommt nicht, als sie nachfragen, stellt sich heraus, das Geld wurde in Bar abgehoben. Doch von wem? Wie sich zeigt von der Erbvermittlung selbst. Peter Giesel geht auf die Suche nach dem Dieb.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
