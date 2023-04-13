Anzahlung abgesoffen - Fällt der Traum vom eigenen Boot ins Wasser?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 13.04.2023: Anzahlung abgesoffen - Fällt der Traum vom eigenen Boot ins Wasser?
88 Min.Folge vom 13.04.2023Ab 6
Julian John aus Baden-Württemberg hat über eine lange Zeit sein Geld für ein eigenes Boot gespart um sich damit einen großen Traum zu erfüllen. Doch nun ist die Anzahlung weg und ein Boot ist noch lange nicht in Sicht. Peter Giesel eilt zur Hilfe.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins