Junge Familie verliert beim Autokauf 15.000 Euro
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 04.04.2024: Junge Familie verliert beim Autokauf 15.000 Euro
88 Min.Folge vom 04.04.2024Ab 12
Beim Händler bestellt, bezahlt, aber nie bekommen. Familie Pieringer kauft wegen der Kinder ein neues, sicheres Auto. Aber aus dem Plan wird nichts und es bleiben nur Tränen. Peter Giesel will helfen. Er erfährt bei seinen Recherchen von immer mehr geschädigten Personen.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
