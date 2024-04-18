Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Wohnungsmangel ausgenutzt - Kautionsbetrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 18.04.2024
Folge vom 18.04.2024: Wohnungsmangel ausgenutzt - Kautionsbetrügern auf der Spur

88 Min.Folge vom 18.04.2024Ab 6

Der Immobilienmarkt in Ballungszentren ist umkämpfter den je. Das spornt Gauner an, den Wohnungsmangel mittels Kautionsbetrug ausnutzen. Das will Peter Giesel nicht hinnehmen und geht der Abzocke nach.

