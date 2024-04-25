Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Grenzwertiges Unternehmertum: Bezahlte Photovoltaikanlage, aber ohne Saft

Kabel Eins
Folge vom 25.04.2024
Grenzwertiges Unternehmertum: Bezahlte Photovoltaikanlage, aber ohne Saft

Folge vom 25.04.2024: Grenzwertiges Unternehmertum: Bezahlte Photovoltaikanlage, aber ohne Saft

90 Min.
Ab 12

Es machen sich schwarze Schafe breit auf dem Markt mit der Sonnenenergie. Viele Menschen investieren eine Menge Geld für die PV-Anlage auf dem Dach. Peter Giesel jedoch erfährt von Fällen, da bleibt die Leitung leer. Und auch beim Ticketverkauf von FC Bayern-Karten gibt es miese Abzocken!

