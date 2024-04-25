Grenzwertiges Unternehmertum: Bezahlte Photovoltaikanlage, aber ohne SaftJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 25.04.2024: Grenzwertiges Unternehmertum: Bezahlte Photovoltaikanlage, aber ohne Saft
90 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12
Es machen sich schwarze Schafe breit auf dem Markt mit der Sonnenenergie. Viele Menschen investieren eine Menge Geld für die PV-Anlage auf dem Dach. Peter Giesel jedoch erfährt von Fällen, da bleibt die Leitung leer. Und auch beim Ticketverkauf von FC Bayern-Karten gibt es miese Abzocken!
