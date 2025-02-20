Abzocke von Südtirol bis WuppertalJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 20.02.2025: Abzocke von Südtirol bis Wuppertal
59 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 6
Peter Giesel deckt auf, wie Parkplatzüberwacher mit irreführenden Schildern Autofahrer abzocken und wie ein dubioser Verkäufer mit falschen Naturfilz-Produkten Kunden täuscht. In allen Fällen werden die Machenschaften genau beleuchtet und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins