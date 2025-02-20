Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Abzocke von Südtirol bis Wuppertal

Kabel EinsFolge vom 20.02.2025
Abzocke von Südtirol bis Wuppertal

Abzocke von Südtirol bis WuppertalJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Folge vom 20.02.2025: Abzocke von Südtirol bis Wuppertal

59 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 6

Peter Giesel deckt auf, wie Parkplatzüberwacher mit irreführenden Schildern Autofahrer abzocken und wie ein dubioser Verkäufer mit falschen Naturfilz-Produkten Kunden täuscht. In allen Fällen werden die Machenschaften genau beleuchtet und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen.

Alle verfügbaren Folgen