Kabel EinsFolge vom 06.03.2025
87 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12

Ein dubioses Fotografie-Unternehmen stellt einige Lügen auf ihre Webseite und haut eine Abitur-Klasse über's Ohr. Peter Giesel sieht sich die Firma genauer an und stellt fest: Hier läuft einiges schief!

