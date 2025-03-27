Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 27.03.2025
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

87 Min. Ab 12

Peter Giesel bekommt es diesmal mit bunten Abzock-Maschen zu tun: Am Bodensee kassiert eine angebliche Kunst-Agentin erst einmal ab, bevor sie nichts für ihre Klienten verkauft. Eine Cybercrime-Abzocke mit Nebenjobs über Social Media verlangt zuerst Geld, ohne etwas einzubringen. Und eine Agentur für Rohrreiniger-Websites täuscht viel vor - auf Kosten des Endverbrauchers!

