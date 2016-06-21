K.-o.-Tropfen-Trick in Rio und Abzockertour in der DomRepJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 21.06.2016: K.-o.-Tropfen-Trick in Rio und Abzockertour in der DomRep
In Rio de Janeiro feiert Peter Giesel beim berühmten Karneval. Auf den Straßen tanzen Hunderttausende - ein gefundenes Fressen für Abzocker und Gauner. Vor laufender Kamera wird ihm sein Handy geklaut. Und im Nachtleben der Metropole am Zuckerhut trifft er auf Frauen, die arglosen Touristen K.o.-Tropfen ins Getränk mischen. In der Dominikanischen Republik wird Peter bei einer Tour auf eine Trauminsel übers Ohr gehauen und macht Bekanntschaft mit dem heimischen Gebräu Mamajuana.
