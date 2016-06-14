Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Thailand - Bangkok und Koh Samui

Kabel Eins
Folge vom 14.06.2016
Thailand - Bangkok und Koh Samui

Folge vom 14.06.2016: Thailand - Bangkok und Koh Samui

87 Min.
Ab 6

Peter Giesel reist nach Thailand. In Bangkok läuft er gleich am Flughafen in die Arme der Abzocker. Ein Limousinen-Service verlangt ein Vielfaches der regulären Taxi-Anbieter. Doch die Tuk Tuk-Fahrer sind noch abgebrühter ... Auf Koh Samui erkundet unser Reporter das Nachtleben: Der Besuch der legendären Halfmoon Party geht mächtig in die Hose - und ans Portmonee.

