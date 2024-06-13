Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Abzocken, so bunt und schrill wie das Land: Vietnam

Kabel Eins
Folge vom 13.06.2024
Abzocken, so bunt und schrill wie das Land: Vietnam

88 Min.
Ab 6

Vietnam ist bunt, lebendig und idyllisch aber vor allem ein preisgünstiges Reiseziel für deutsche Touristen. Peter Giesel besucht die Großstadt "Ho Chi Minh City" und die Küstenstädte "Da Nang", "Nha Trang" und "Hoi An". Egal ob beim Sightseeing oder beim Badeurlaub, Touristenfallen lauern auch hier überall.

