Folge vom 04.07.2024: Trotz diverser Abzock-Fallen: Japan ist Peter Giesels Reise-Geheimtipp
04.07.2024
Japan vereint Tradition und Moderne wie kaum ein anderes Land der Welt und lockt natürlich mit unzähligen touristischen Highlights. Die neue Trenddestination ist so günstig wie nie zuvor, solange man ein paar Tricks beachtet. Denn nur weil die Japaner als höflich, ruhig und zuvorkommend gelten, bedeutet das noch lange nicht, dass es hier keine Abzocker gäbe.
