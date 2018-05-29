Falschkartenhandel für Lady Liberty: Nicht alles ist Gold, was glänztJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 29.05.2018: Falschkartenhandel für Lady Liberty: Nicht alles ist Gold, was glänzt
88 Min.Folge vom 29.05.2018Ab 12
New York stemmt jedes Jahr die unglaubliche Zahl von ca. 60 Millionen Touristen. Das Geschäft mit den Gästen der Metropole floriert - sowohl das ehrliche als auch das mit den Abzocken. Die Freiheitsstatue wollen die meisten Touristen zuerst sehen. In Manhattan muss Peter Giesel feststellen, dass Straßenverkäufer mit den Touristen eine ganz miese Masche abziehen: Eine Tour zur Freiheitsstatue, die viel Geld und Zeit kostet - und dann dauert der Stopp nicht mal vier Minuten.
