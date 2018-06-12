Schlechter Fado-Gesang treibt Giesel die Schamesröte ins GesichtJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 12.06.2018: Schlechter Fado-Gesang treibt Giesel die Schamesröte ins Gesicht
Folge vom 12.06.2018
Jedes Jahr fliegen rund 1,5 Millionen Deutsche nach Portugal in den Urlaub. Peter Giesel begibt sich auf einen Städtetrip nach Lissabon und verschafft sich erst einmal einen Überblick mit einer Trambahnfahrt in der legendären Linie 28. Ihm wird nicht nur bei einer überteuerten Stadtrundfahrt, sondern auch in Restaurants das Geld aus der Tasche gezogen. Außerdem: Peter Giesel reist nach Gran Canaria.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH