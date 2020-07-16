Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 16.07.2020
88 Min. Ab 12

Diesmal ist Peter Giesel Urlaubsbetrügern in den beliebten Touristenstädten Rom, Prag und Paris auf der Spur. Er entlarvt die fiesen Maschen und konfrontiert die Abzocker. Was Sie in Rom, Prag und Paris beachten sollten, um Ihr Geld nicht zu verlieren.

