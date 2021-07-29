Vielfältige Touristenabzocke auf MallorcaJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur
Folge vom 29.07.2021: Vielfältige Touristenabzocke auf Mallorca
Folge vom 29.07.2021
Auf Mallorca gibt es viele Möglichkeiten, Touristen abzuzocken. Überteuerte Tiefkühlkost. Etikettenschwindel. Wucherpreise am Strand. Falsche Spendensammler und Postkarten, die nie ankommen. Peter Giesel hat genug und ist Urlaubsbetrügern auf der Spur!
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH