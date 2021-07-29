Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 29.07.2021
88 Min.Folge vom 29.07.2021Ab 12

Auf Mallorca gibt es viele Möglichkeiten, Touristen abzuzocken. Überteuerte Tiefkühlkost. Etikettenschwindel. Wucherpreise am Strand. Falsche Spendensammler und Postkarten, die nie ankommen. Peter Giesel hat genug und ist Urlaubsbetrügern auf der Spur!

