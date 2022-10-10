Thema u. a.: Sicherheit am BeckenrandJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Bademeister Michael Müller sorgt in einem Freibad für die Sicherheit am Beckenrand. Er überblickt das gesamte Schwimmbad und greift ein, wenn sich Badegäste nicht an die Regeln halten.
