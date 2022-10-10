Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 10.10.2022
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

61 Min.Folge vom 10.10.2022Ab 12

Bademeister Michael Müller sorgt in einem Freibad für die Sicherheit am Beckenrand. Er überblickt das gesamte Schwimmbad und greift ein, wenn sich Badegäste nicht an die Regeln halten.

