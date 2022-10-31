Thema u. a.: Krankenhaus ohne Wasser - Hausmeister in ThailandJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.10.2022: Thema u. a.: Krankenhaus ohne Wasser - Hausmeister in Thailand
62 Min.Folge vom 31.10.2022Ab 12
Im fernen Asien in Thailand arbeiten Detlef Wendler und Roland Schobert als Hausmeister in einem Krankenhaus. Eine Pumpe muss ausgetauscht werden, da Teile des Krankenhauses ohne Wasser sind. Die fremde Sprache und sehr verschiedene Arbeitsweise bereiten Probleme. Und: Um für Sicherheit auf der Autobahn zu sorgen, wird in Göttingen eine Großkontrolle durchgeführt. Stefan Evensen und Kay Solasse entdecken bei einem Lkw direkt mehrere schwer beschädigte Reifen.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins