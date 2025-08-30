Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agatha Christies Marple

Die Tote in der Bibliothek

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 1vom 30.08.2025
Agatha Christies Marple

Folge 1: Die Tote in der Bibliothek

95 Min.Folge vom 30.08.2025Ab 12

In der Bibliothek von Colonel Arthur Bantry liegt eine tote Frau. Sie wurde mit dem Gürtel ihres Abendkleides erdrosselt. Dolly Bantry ruft ihre Freundin Miss Marple zu Hilfe. Die Detektivin und Colonel Melchett verdächtigen als Täter den Lebemann Basil Blake. Er wurde kürzlich auf einer Party mit einer unbekannten jungen Frau gesehen. Doch dann meldet sich Superintendent Harper mit einem Hinweis zur Identität des Opfers und die Verstrickungen nehmen ihren Lauf ...

