Agatha Christies Marple

16:50 ab Paddington

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 3 vom 13.09.2025
16:50 ab Paddington

Folge 3: 16:50 ab Paddington

95 Min. Folge vom 13.09.2025 Ab 12

Elspeth McGillicuddy fährt mit dem Zug um 16:50 Uhr von Paddington nach St. Mary Mead, um ihre Freundin Jane Marple zu besuchen. Auf der Fahrt wird sie Zeugin eines Mordes. Doch niemand glaubt ihr, was sie gesehen hat - außer Miss Marple. Sie hegt einen Verdacht und schmiedet gemeinsam mit ihrer Nichte Lucy einen hinterlistigen Plan, um herauszufinden, wer den Mord begangen hat, den Elspeth beobachtet hat ...

