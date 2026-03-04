Airport Security USA - Folge 002Jetzt kostenlos streamen
Airport Security USA
Folge vom 04.03.2026: Airport Security USA - Folge 002
42 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12
Am internationalen Newark Liberty Flughafen versuchen Passagiere Schmuggelware aus Ägypten einzuführen - darunter einen Beutel mit Kuhmist. Währenddessen halten Beamte in San Francisco eine aus Japan einreisende Frau an. Sie gesteht, dass sie nach Amerika gekommen ist um als Prostituierte zu arbeiten. Wurde sie gegen ihren Willen verschleppt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12