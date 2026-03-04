Zum Inhalt springenBarrierefrei
WELTFolge vom 04.03.2026
42 Min.Folge vom 04.03.2026Ab 12

Am internationalen Newark Liberty Flughafen versuchen Passagiere Schmuggelware aus Ägypten einzuführen - darunter einen Beutel mit Kuhmist. Währenddessen halten Beamte in San Francisco eine aus Japan einreisende Frau an. Sie gesteht, dass sie nach Amerika gekommen ist um als Prostituierte zu arbeiten. Wurde sie gegen ihren Willen verschleppt?

