Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Suzanne

20th CenturyStaffel 6Folge 20
Suzanne

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 20: Suzanne

44 Min.Ab 12

Während des Besuches einer Messe für Militärtechnik in Las Vegas entdeckt Byers zu seiner Überraschung Suzanne Modesky. Die brillante Wissenschaftlerin war zehn Jahre vorher vor seinen Augen von Geheimdienstleuten entführt worden. Als ein Freund Byers' mit einem von Suzanne entwickelten Kampfstoff ermordet wird, lockt Byers Dana Scully nach Las Vegas. Es stellt sich heraus, dass Suzannes Lebensgefährte Grant Ellis ein skrupelloses Spiel spielt. Scully gerät in Lebensgefahr.

20th Century
