Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

S.R. 819

20th CenturyStaffel 6Folge 9
S.R. 819

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 9: S.R. 819

44 Min.Ab 12

Ein Anrufer löst beim FBI Großalarm aus: Der Unbekannte teilt mit, dass Skinner vergiftet worden ist und nur noch 24 Stunden zu leben hat. Es sieht ganz so aus, als könne der Unbekannte durch das Gift in Skinners Körper dessen Organismus steuern. Fieberhafte Ermittlungen beginnen, und dabei stoßen die FBI-Agenten auf Senator Matheson und die Senatsresolution S. R. 819, in der die Ausfuhrbestimmungen für neue Technologien geregelt werden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

