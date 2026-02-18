Aktivkohle
Folge 12: Joy Denalane
58 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Joy Denalane bei AKTIVKOHLE – Zwischen Soul, Identität und ganz viel Liebe In dieser Folge von AKTIVKOHLE spricht Annabelle Mandeng mit Joy Denalane, der Künstlerin, die mit ihrer Stimme und ihrem Soul Millionen berührt, aber den Titel "Queen of Soul" für sich ablehnt. Es geht um Familie, die meterlange Plattensammlung des Vaters und leuchtende Socken. Joy spricht über die Liebe zu Max Herre und den gemeinsamen Kindern, Südafrika und Berlin in den 80ern und 90ern und ihren musikalischen Weg und Prozess.
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
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