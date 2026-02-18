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Aktivkohle

Sheri Hagen

Talk? Now!Staffel 2Folge 4vom 18.02.2026
Sheri Hagen

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Aktivkohle

Folge 4: Sheri Hagen

44 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge von „Aktivkohle“ ist die preisgekrönte Filmemacherin Sheri Hagen zu Gast, um über den Status quo von Diversität und Repräsentation im deutschen Film zu sprechen. Als Gründerin von Equality Film gibt sie spannende Einblicke in ihre Arbeit als Regisseurin und Produzentin sowie in ihren Fokus auf emotional starke, vielseitige Erzählweisen. Zudem verrät sie exklusive Hintergründe zu ihrem neuen Kinofilm „Billy“, der im Frühjahr 2026 Premiere feiert.

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