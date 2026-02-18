Aktivkohle
Folge 6: Samuel Meffire
Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und dann noch mal von Vorn. In dieser Episode von Aktivkohle spricht Annabelle mit Samuel Meffire, dessen turbulente Lebensreise mit Stationen als Vorzeigepolizist, Posterboy für sächsische Weltoffenheit, Bankräuber und Häftling Fernsehserien und Dokumentarfilme inspiriert hat. Samuel geht tief. Die Lebenserfahrungen die er hier teilt berühren, reißen mit und tun weh. In einer seltenen Offenheit und und seiner sehr nahbaren Art lässt er uns teilhaben an sehr persönlichen Erfahrungen, an tiefer Introspektion und seinem ereignisreichen Lebensweg. Er berichtet von teils brutaler Gewalt, großen Erwartungen und noch größeren Enttäuschungen, von dunkelsten Stunden, aber auch von Liebe, Glück und tiefer Freundschaft. Dabei teilt Samuel seine innere Kraft, Resilienz und vor allem Hoffnung. Die beruhigende Tiefe und Wärme seiner sonoren Stimme machen diesen Podcast perfekt für einen gemütlichen, aber spannenden Abend auf dem Sofa mit einer Tasse Tee. Zur Warnung: Einige der Erlebnisse, die Samuel hier schildert, sowie Worte die er an einigen Stellen benutzt, können für manche Hörer, bzw. Zuschauer verstörend und oder beleidigend wirken.
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