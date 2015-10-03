Folge vom 03.10.2015
Ein neues HeimJetzt kostenlos streamen
Alaskan Bush People
Folge vom 03.10.2015: Ein neues Heim
44 Min.Folge vom 03.10.2015Ab 6
Die Browns ziehen auf Chichagof Island in ihr selbstgebautes Haus ein. Zuvor hat die neunköpfige Familie in Alaska in einfachen Hütten und Zelten gelebt. Die Eltern Billy und Ami freuen sich auf ihr erstes eigenes Schlafzimmer seit mehr als 20 Jahren, und „Brown Town“ soll weiter wachsen. Gegen Enkelkinder hätte das Paar nichts einzuwenden. Doch in der Wildnis einen geeigneten Partner kennenzulernen, ist praktisch unmöglich. Deshalb greift das Duo seinen ältesten Söhnen bei der Brautschau ein wenig unter die Arme.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.