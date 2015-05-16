Folge vom 16.05.2015
Die Bären sind losJetzt kostenlos streamen
Alaskan Bush People
Folge vom 16.05.2015: Die Bären sind los
42 Min.Folge vom 16.05.2015Ab 12
Das Fundament steht: Die sechzehn Grundpfähle für das neue Haus der Browns sind im Boden verankert und das bestellte Bauholz liegt abholbereit beim Sägewerk. Doch vor dem Transport muss sich die Aussteiger-Familie in der Wildnis um ein anderes wichtiges Projekt kümmern. Auf Chichagof Island gibt es sehr viele Grizzlybären. Deshalb bauen die „Alaskan Bush People“ in den Baumkronen ein Krähennest für ihre Vorräte, in dem sie im Notfall vor den gefährlichen Raubtieren sicher sind.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.