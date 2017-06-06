Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alaskan Bush People

Der Traum von der Windkraft

DMAXFolge vom 06.06.2017
Der Traum von der Windkraft

Der Traum von der WindkraftJetzt kostenlos streamen

Alaskan Bush People

Folge vom 06.06.2017: Der Traum von der Windkraft

44 Min.Folge vom 06.06.2017Ab 12

Frische Bärenspuren in der Nähe des Lagers versetzen die „Alaskan Bush People“ auf Chichagof Island in Alarmbereitschaft. Offenbar hat sich das Tier vor der Winterruhe noch nicht genug Speck angefressen. Doch den Wildnisbewohnern bleibt nur wenig Zeit, um den Räuber aufzuspüren und zu verjagen, denn das neue Windrad der Familie hat absolute Priorität. Wenn es Billy und seinen Söhnen gelingt, die fehlenden Ersatzteile zu montieren, bevor der Boden komplett gefriert, wäre dies ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit.

Alle verfügbaren Folgen