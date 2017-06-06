Alaskan Bush People
Folge vom 06.06.2017: Der Traum von der Windkraft
44 Min.Folge vom 06.06.2017Ab 12
Frische Bärenspuren in der Nähe des Lagers versetzen die „Alaskan Bush People“ auf Chichagof Island in Alarmbereitschaft. Offenbar hat sich das Tier vor der Winterruhe noch nicht genug Speck angefressen. Doch den Wildnisbewohnern bleibt nur wenig Zeit, um den Räuber aufzuspüren und zu verjagen, denn das neue Windrad der Familie hat absolute Priorität. Wenn es Billy und seinen Söhnen gelingt, die fehlenden Ersatzteile zu montieren, bevor der Boden komplett gefriert, wäre dies ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 6-7: Warner Bros. Discovery, Inc.