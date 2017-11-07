Alaskan Bush People
Folge vom 07.11.2017: Ein neues Kapitel
43 Min.Folge vom 07.11.2017Ab 12
Die Browns wollten immer, dass ihre Kinder so frei wie möglich aufwachsen. Doch nun sind die Aussteiger gezwungen, ihr Zuhause auf Chichagof Island zu verlassen. Und neben der Sorge um Amis Gesundheit stellt sich auch die Frage, wo das „Wolfsrudel“ zukünftig Wurzeln schlagen wird. Denn in der Großstadt sind die eingefleischten Wildnisbewohner absolut fehl am Platz. Da käme ein unberührtes Stück Land in Colorado gerade recht. Deshalb ruft Billy in dieser Folge den Familienrat zusammen: Im Leben der „Alaskan Bush People“ beginnt ein neues Kapitel.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.