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Alaskan Bush People

Ein neues Kapitel

DMAXFolge vom 07.11.2017
Ein neues Kapitel

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Alaskan Bush People

Folge vom 07.11.2017: Ein neues Kapitel

43 Min.Folge vom 07.11.2017Ab 12

Die Browns wollten immer, dass ihre Kinder so frei wie möglich aufwachsen. Doch nun sind die Aussteiger gezwungen, ihr Zuhause auf Chichagof Island zu verlassen. Und neben der Sorge um Amis Gesundheit stellt sich auch die Frage, wo das „Wolfsrudel“ zukünftig Wurzeln schlagen wird. Denn in der Großstadt sind die eingefleischten Wildnisbewohner absolut fehl am Platz. Da käme ein unberührtes Stück Land in Colorado gerade recht. Deshalb ruft Billy in dieser Folge den Familienrat zusammen: Im Leben der „Alaskan Bush People“ beginnt ein neues Kapitel.

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