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Alaskan Bush People

Die Last der Verantwortung

DMAXFolge vom 14.04.2016
Die Last der Verantwortung

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Alaskan Bush People

Folge vom 14.04.2016: Die Last der Verantwortung

44 Min.Folge vom 14.04.2016Ab 12

Drei Schüsse verheißen nichts Gutes. Bear, Gabe und Snowbird kommunizieren auf Chichagof Island mithilfe von Gewehrsalven mit ihren Familienangehörigen. Denn in der Wildnis gibt es weder Funk noch Telefon. Das Trio jagt im Hochland nach Wild. Für den ...

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