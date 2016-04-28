Folge vom 28.04.2016
Mein Nachbar, der BärJetzt kostenlos streamen
Alaskan Bush People
Folge vom 28.04.2016: Mein Nachbar, der Bär
45 Min.Folge vom 28.04.2016Ab 6
Billy und Ami fühlen sich noch zu schwach. Deshalb müssen ihre Söhne das Frachtunternehmen der Aussiedlerfamilie eine Zeit lang alleine führen. Die Jungs brechen mit der „Integrity“ in ein 50 Kilometer entferntes Fischerdorf auf, obwohl sie ihre Eltern gerade nur ungern mit den Mädchen alleine lassen. Denn in Alaska beginnt die Bärensaison. Die Raubtiere fressen sich im nördlichsten US-Bundesstaat Speck für die Winterruhe an, und die Hühner der Browns kämen ihnen dabei als proteinhaltige Zwischenmahlzeit gerade recht.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.