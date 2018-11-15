Alaskan Bush People
Folge vom 15.11.2018: Geteilte Verantwortung
44 Min.Folge vom 15.11.2018Ab 6
Die Jahre ziehen ins Land und Aussteiger Billy Brown macht sich Gedanken über die Zukunft seiner Familie. Um seine sieben Kinder fit für die Herausforderungen des Lebens zu machen, sollen vor allem die jüngeren unter ihnen mehr Verantwortung ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-7: Warner Bros. Discovery, Inc.