Alaskan Bush People
Folge vom 29.11.2018: Stolze Eltern
44 Min.Folge vom 29.11.2018Ab 12
In den Bergen Washingtons arbeiten die Browns weiter fieberhaft an ihrer neuen Scheune. Doch zum Verschnaufen bleibt keine Zeit! Nachdem die Aussteigerfamilie bereits von Schneestürmen und einem verheerenden Hochwasser heimgesucht wurde, zieht am Horizont bereits die nächste Gefahr auf. Die Wälder der Gegend sind knochentrocken. Es herrscht akute Waldbrandgefahr - und dunkle Rauchschwaden am Himmel lassen nichts Gutes vermuten! Später kehren Billy und Ami zu ihrem tüchtigen Rudel zurück. Die Eltern haben positive Neuigkeiten über Amis Gesundheitszustand im Gepäck und sind mächtig stolz auf ihre Kinder, als sie sehen, wie weit die Arbeiten an der Scheune vorangekommen sind.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.