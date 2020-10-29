Alaskan Bush People
Folge vom 29.10.2020: Bears großer Tag
45 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12
Drei Generationen unter einem Dach: Es ist später Herbst in den Bergen von Washington und die Browns haben alle Hände voll zu tun, ihr geplantes Haupthaus zu errichten. Dabei sitzt dem Wolfsrudel die Zeit im Nacken. Denn das 450 Quadratmeter große Betonfundament muss unbedingt fertig gegossen sein, bevor der erste Frost einsetzt! Während Bam und Gabe auf die Hirschjagd gehen, steht für Bruder Bear ein großer Tag auf dem Programm. Er will seine geliebte Freundin Raiven heiraten. Doch nur wenige Tage vor der Trauung nimmt die Traumhochzeit in der Wildnis für die gesamte Familie eine unerwartete Wendung...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 3-4, Season 4-7: Warner Bros. Discovery, Inc.