Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 196

TelenovelaStaffel 14Folge 1vom 17.12.2009
42 Min.Folge vom 17.12.2009Ab 6

Alisa erhält unverhofft Hilfe von Oliver, um neue Inspiration zu finden. Sie ahnt nicht, dass dahinter ein von Oskar eingefädeltes Manöver steckt, um Liliana endgültig zu Fall zu bringen. Währenddessen entschließt sich Tamara, bei Paul endlich einen entscheidenden Schritt zu wagen. Caro hingegen kommt durch ein gemeinsames Projekt mit Jonas im Country Club beinahe ihm und Dana auf die Spur.

Telenovela
