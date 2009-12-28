Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 200
43 Min.Folge vom 28.12.2009Ab 6
Alisa und Jonas können Liliana nach ihrem Suizidversuch retten, doch Lilianas Zustand bleibt kritisch und spitzt sich zu - bis es an ihrem Krankenbett zu einer unerwarteten Rückkehr kommt. Gudrun erwartet aufgeregt den Redakteur der Zeitschrift "Zuhause und lecker", erhält aber in ihrer Freude einen großen Dämpfer. Robert und Conny haben ihre erste Liebesnacht zusammen verbracht und fürchten sich vor Bernhardts Reaktion.
