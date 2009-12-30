Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 7: Folge 202
43 Min.Folge vom 30.12.2009Ab 6
Oskar glaubt, alle Spuren gegen sich erfolgreich vernichtet zu haben. Doch dann wird Alisa, Christian und Liliana unabhängig voneinander klar, dass Liliana in den letzten Wochen Drogen verabreicht wurden. Oskar gerät in Bedrängnis und muss handeln. Tamara klärt das Missverständnis zwischen Paul und Betty, die nun endlich zueinander finden, während Caro sich mit ihrem Wissen um die Affäre von Dana und Jonas in eine tickende Zeitbombe verwandelt. Conny wundert sich über die gleichgültigen Reaktionen von Bernhardt und Caro auf ihre Affäre mit Robert - ist es ihnen wirklich so egal, was sich in Connys neuem Leben tut?
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises