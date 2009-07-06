Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 085
42 Min.Folge vom 06.07.2009Ab 6
Der Fund des Ohrrings im See wirft neue Rätsel auf: Wie kam der Ohrring in den See? Lebt Vera Himmelreich noch? Zu Gudruns Entsetzen beginnen Alisa und Jonas mit Nachforschungen über ihre leibliche Mutter. Als Alisa Gudrun eröffnet, dass sie gemeinsam mit Jonas auf Spurensuche nach Gomera reisen will, spricht Gudrun sich vehement gegen die Reisepläne ihrer Kinder aus. Alisa wird misstrauisch: Hat Gudrun etwas zu verbergen? Tamara bricht vor den Augen ihrer Eltern zusammen und fällt in Ohnmacht. Liliana und Ludwig sind bestürzt und hilflos. Was fehlt ihrer Tochter?
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises