Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 080
43 Min.Folge vom 29.06.2009Ab 6
Alisa lässt Christians Hochzeit nicht unberührt, doch sie versucht das Ereignis so gut es geht zu ignorieren. Als sie das Hochzeitsfeuerwerk am Nachthimmel erblickt und Christians vergrabene Kristallherzhälfte findet, ist ihr bewusst, dass es nun kein Zurück mehr gibt. Christian hingegen steht vor dem Traualtar und gibt sich überzeugt, das Richtige zu tun, während Ludwig vor seinen Lieben eine traurige Gewissheit verbirgt: Er weiß, dass er bald sterben wird und verkündet während der Hochzeitsfeier zu Oskars Entsetzen, dass er gedenkt, Christian als seinen Nachfolger einzusetzen.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises