Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 084

TelenovelaStaffel 6Folge 9vom 03.07.2009
Folge 084

Folge 084Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 9: Folge 084

43 Min.Folge vom 03.07.2009Ab 12

Alisa und Liliana verstehen sich immer besser, was Gudrun nicht entgeht. Alisa wundert sich zunehmend über das angespannte Verhalten ihrer Adoptivmutter. Doch Gudrun hat allen Grund, nervös zu sein: Ludwigs schlechtes Gewissen lässt ihn darüber nachdenken, das Geheimnis zu lüften und Liliana mit ihren Kindern Alisa und Jonas zusammenzuführen. Doch während Ludwig zu Gudruns Erleichterung seinen Entschluss noch einmal überdenkt, überreicht Christian Alisa einen unglaublichen Fund: Den zweiten Ohrring ihrer leiblichen Mutter. Oskar provoziert Christian mit seiner Entenjagd bis aufs Blut. Doch Ellen gelingt es in letzter Sekunde, Christians Verdacht wegen des Waffendeals mit Teeland ins Leere laufen zu lassen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen