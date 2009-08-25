Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 10: Folge 115
42 Min.Folge vom 25.08.2009Ab 6
Alisa hilft Christian, Ellen und Oskar hinterher zu spionieren. Als sie in eine Situation geraten, in der sie fast entdeckt werden, muss Alisa zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen. Während Liliana sich darum bemüht, einen Termin mit Dr. Shaffer zu organisieren, überkommen Ludwig Zweifel am Sinn einer hochriskanten Operation.
