Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 116
43 Min.Folge vom 26.08.2009Ab 6
Alisa und Christian führen Ellen mit ihrem Kuss erfolgreich in die Irre. Doch bevor Alisa dazu kommt, Paul über die Umstände des Kusses aufzuklären, erfährt er von Ellen, was passiert ist. Oskar sieht in Ellen derweil mehr und mehr ein Sicherheitsrisiko und zögert nicht lange, eine Entscheidung zu fällen. Auch Liliana muss sich entscheiden, wie weit sie geht, um Ludwig zu retten.
