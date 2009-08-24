Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 114
42 Min.Folge vom 24.08.2009Ab 6
Alisa verspricht Liliana, niemandem von Ludwigs Tumor zu erzählen, doch dieses Versprechen wird auf eine harte Probe gestellt, als Christian seinen Vater wütend über Ellens heimliche Geschäfte befragen will. Bernhardt muss entsetzt feststellen, dass sowohl Conny als auch Caro mehr Geheimnisse vor ihm haben, als er sich jemals vorstellen konnte.
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises