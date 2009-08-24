Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 114

TelenovelaStaffel 8Folge 9vom 24.08.2009
Folge 114

Folge 114Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 9: Folge 114

42 Min.Folge vom 24.08.2009Ab 6

Alisa verspricht Liliana, niemandem von Ludwigs Tumor zu erzählen, doch dieses Versprechen wird auf eine harte Probe gestellt, als Christian seinen Vater wütend über Ellens heimliche Geschäfte befragen will. Bernhardt muss entsetzt feststellen, dass sowohl Conny als auch Caro mehr Geheimnisse vor ihm haben, als er sich jemals vorstellen konnte.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen