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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 12vom 28.07.2026
Chris hasst Mister Newton

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Alle hassen Chris

Folge 12: Chris hasst Mister Newton

20 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6

Mister Newton ist der neue Vertretungslehrer der Schule. Er scheint Chris nicht besonders gut leiden zu können und macht ihm Das Leben ziemlich schwer. Daraufhin entschließt sich dieser etwas gegen ihn unternehmen zu müssen.

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Comedy Central

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