Staffel 2Folge 13vom 08.11.2023
Chris hasst DJsJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 13: Chris hasst DJs
20 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 6
Chris hottet gerade auf einer Party ab, als man plötzlich den DJ verhaftet. Kurz entschlossen übernimmt Chris die Plattenspieler und heizt der Menge so gut ein, dass man ihn fürs Wochenende auf einer neuen Party engagiert.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle Hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central