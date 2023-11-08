Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 13vom 08.11.2023
Chris hasst DJs

Chris hasst DJsJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 13: Chris hasst DJs

20 Min.Folge vom 08.11.2023Ab 6

Chris hottet gerade auf einer Party ab, als man plötzlich den DJ verhaftet. Kurz entschlossen übernimmt Chris die Plattenspieler und heizt der Menge so gut ein, dass man ihn fürs Wochenende auf einer neuen Party engagiert.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alle Hassen Chris
Comedy Central

Alle Hassen Chris

Alle 1 Staffeln und Folgen