Comedy CentralStaffel 2Folge 14vom 09.11.2023
19 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 6

Um sich in der Schule endlich ein wenig Respekt zu verschaffen, macht Chris den Job der Schüleraufsicht. Seine neue Machtposition steigt ihm jedoch etwas zu Kopfe, sodass er beinahe seine Freundschaft zu Greg aufs Spiel setzt.

