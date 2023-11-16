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Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 19vom 16.11.2023
Chris hasst Sportwetten

Chris hasst SportwettenJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 19: Chris hasst Sportwetten

20 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 6

Chris ist in der Lage, die Spiele der Basketball-Liga zu analysieren. Seine Tipps sind immer richtig. Bald darauf spricht sich überall rum, dass Chris das richtige Händchen für das Glücksspiel hat und man leicht Geld verdienen kann.

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