Staffel 2Folge 19vom 16.11.2023
Chris hasst SportwettenJetzt kostenlos streamen
Alle Hassen Chris
Folge 19: Chris hasst Sportwetten
20 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 6
Chris ist in der Lage, die Spiele der Basketball-Liga zu analysieren. Seine Tipps sind immer richtig. Bald darauf spricht sich überall rum, dass Chris das richtige Händchen für das Glücksspiel hat und man leicht Geld verdienen kann.
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Alle Hassen Chris
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2: Comedy Central