Staffel 2Folge 20vom 17.11.2023
Chris hasst die sieben Wörter
Alle Hassen Chris
Folge 20: Chris hasst die sieben Wörter
20 Min.Ab 6
Durch Zufall bekommt Chris mit, dass seine Eltern gelegentlich die obszönen Platten eines Comedians anhören. Heimlich hört er sich die Platten selbst an und erzählt die schmutzigen Witze in der Schule weiter.
Alle Hassen Chris
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Comedy Central