Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alle Hassen Chris

Comedy CentralStaffel 2Folge 20vom 17.11.2023
Chris hasst die sieben Wörter

Chris hasst die sieben WörterJetzt kostenlos streamen

Alle Hassen Chris

Folge 20: Chris hasst die sieben Wörter

20 Min.Folge vom 17.11.2023Ab 6

Durch Zufall bekommt Chris mit, dass seine Eltern gelegentlich die obszönen Platten eines Comedians anhören. Heimlich hört er sich die Platten selbst an und erzählt die schmutzigen Witze in der Schule weiter.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alle Hassen Chris
Comedy Central

Alle Hassen Chris

Alle 1 Staffeln und Folgen