Staffel 2Folge 21vom 10.08.2026
Chris hasst MatheJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 21: Chris hasst Mathe
20 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6
Pizza bis zum Abwinken. Dieser verlockende Preis winkt der Gewinnerklasse beim jährlichen Mathewettbewerb. Um nicht als Versager vor seiner Klasse da zu stehen, nimmt Chris Nachhilfeunterricht bei seiner Großmutter.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central